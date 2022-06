Fietsenmaker uit Soest die handelde in erectiepillen en GHB moet maandenlang de cel in

Deze manifesta­tie toont aan dat er genoeg te doen is in Hooglander­veen en Vathorst

‘Er is weinig te doen in Hooglanderveen en Vathorst’ is wat je vaak hoort in het dorp en Amersfoorts laatste stadsdeel. Dat niets minder waar is, zal komende zaterdag blijken tijdens de manifestatie ‘Things to do in ‘t VeenVat’. In de Dissel in Hooglanderveen ontmoeten bewoners, verenigingen en initiatieven elkaar.

