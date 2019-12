Fietser gelanceerd bij aanrijding in Nijkerk

Winkeliers en gemeente Woudenberg ruziën over vlaggen­stok­ken aan leilindes

20:48 De winkeliersvereniging DES in Woudenberg ligt al een halfjaar in de clinch met het gemeentebestuur. Pijnlijk punt is de dubbele weigering van de gemeente om vlaggenstokken aan de leilindes in het winkelcentrum vast te maken.