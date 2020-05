Fietser geschept op rotonde in Nijkerk

Sacha pikt het niet: Obstacle­run, geef mijn geld terug!

7:17 De organisatie van de afgelaste Obstaclerun Amersfoort bekijkt of in september alsnog een coronaproof klauterevenement kan worden gehouden in de stad. Aan het terugstorten van inschrijfgeld doet ze in de tussentijd, tot verontwaardiging van tenminste één deelneemster, niet. ,,We lijden al flink verlies en we zijn bepaald geen commerciële club. Geld terug geven, zit er vooralsnog niet in.’'