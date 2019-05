Fietser gewond bij val in Nijkerk

column Alleen als je een flinke portemon­nee hebt kom je in Amersfoort wonen

7:58 In de top 3 staan. Dat klinkt waanzinnig. Meestal sta je dan op de tweede of de derde plaats, anders communiceer je wel dat je bovenaan staat. Amersfoort staat ook in een top 3. De stad staat derde op de sociaaleconomische ranglijst van de vijftig grootste gemeenten. Ik las het en voelde trots. Wauw, in die stad woon ik! Maar het zette mij ook aan het denken, want wat zegt het eigenlijk? Het blijft een dingetje; het interpreteren van getallen.