Fietser gewond na aanrijding met auto in Amersfoort

Op dit ‘cadeautje’ zit het Soester­kwar­tier niet te wachten: ‘Plan is niet gemaakt voor en door de buurt’

Het bouwplan om de Emmaüskerk in Amersfoort te transformeren tot Hart van Soesterkwartier roept grote weerstand in de buurt op. Zo’n tweehonderd bewoners hebben een flink aantal bezwaren geuit vanwege voorziene problemen met verkeer, parkeren en te grootschalige nieuwbouw. Maar of dat gaat helpen? Een meerderheid van de Amersfoortse politiek is vóór.

16 juni