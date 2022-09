Fietser gewond na botsing met andere fietser in Amersfoort

Scooterbe­stuur­der geschept door auto op rotonde in Leusden

Op de rotonde aan de Burgemeester van der Postlaan in Leusden zijn woensdagmiddag een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. Mogelijk is een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval.

31 augustus