Fietser raakt gewond na botsing met bestelbus in Bunschoten

Meer dan 50 Michelin­ster­ren op Chefs at the Parc

Ruim 30 internationale sterrenchefs koken vier dagen lang de sterren van de hemel op Culinair Landgoed Parc Broekhuizen. Van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 mei 2023 is de 2de editie van het ‘Internationale Gourmet Festival Chefs at the Parc’. Vier dagen lang zullen de meest vooraanstaande sterrenchefs uit de wereld hun kookkunsten delen met de gasten van dit unieke evenement. Bij elkaar zijn zij goed voor meer dan 50 Michelinsterren.