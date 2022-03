Fietser zwaar gewond na aanrijding met cementwagen in Nijkerk

Hoe komt dat wapen in zijn woning? Deze verdachte wijst naar ‘jaloerse ex’: ‘Zij heeft het er neergelegd’

Een enorme politie-inval in de Amersfoortse wijk Gildekwartier en de daarop volgende sluiting van de woning is volgens de verdachte het gevolg van een jaloerse ex. Ja, er lag een (nep)vuurwapen in huis en já, die 19 kilo softdrugs had er niet mogen liggen... maar dat echte wapen? ,,Die moet zij er hebben neergelegd.”

