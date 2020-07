Fietsster Elly (76) uit het niets aangevallen door hond: ‘Hij beet me twee keer, de flappen hingen eraan’

Corona eist leven in Soest, aantal besmettin­gen neemt licht toe

28 juli Het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio Amersfoort neemt licht toe. In twee weken tijd zijn er 40 besmettingen gemeld. Vorige week lag dit cijfers nog op 36. In Soest overleed een persoon aan het virus. Iemand anders werd opgenomen in het ziekenhuis.