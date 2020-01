Fietsster gewond bij botsing met busje in Nijkerk

Mishandel­de Brian (23) overspoeld met warme reacties: 'Nooit verwacht dat mijn verhaal zo’n impact zou hebben’

19:57 Amersfoorter Brian Rijerkerk (23) wordt overspoeld met hartverwarmende reacties nadat hij vorige week in deze krant vertelde over zijn mishandeling in de binnenstad. Bruikbare tips over de twee daders leverde dat nog niet op, dus de zoektocht naar getuigen duurt voort.