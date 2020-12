Figuren in witte pakken bezetten Pyramide van Austerlitz als protest tegen het coronabeleid

Deze tabakszaak zou op 1 januari sluiten, maar blijft (waar­schijn­lijk) open: ‘Hoe kom ik anders van mijn voorraad af?’

17 december Paul en Yvonne de Wilde van de tabaksspeciaalzaak in de Arnhemsestraat in Amersfoort dachten het goed voor elkaar te hebben. Na de verkoop van hun winkel zouden ze op 1 januari gaan genieten van hun vrije tijd. Maar de lockdown gooit roeit in het eten. Want hoe moeten ze nu hun laatste rookwaar slijten?