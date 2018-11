Flamingokuiken zet eerste stapjes in DierenPark Amersfoort

,,Het kuiken dartelt vrolijk rond tussen de grote flamingo’s en het gaat op dit moment goed met de kleine”, vertelt dierverzorger Sander Drost. ,,Wij zijn hier ontzettend blij mee, omdat het best spannend is als een kuiken zo laat in het seizoen nog uit het ei kruipt.”



Na nog geen twee weken heeft het kuiken al het nest verlaten om op verkenning uit te gaan. ,,Dit kleintje was er heel snel bij”, zegt Drost. ,,Met snelle huppelpasjes beweegt het pluizige vogeltje zich door het verblijf en het heeft zelfs al een duik genomen in het water. Ook probeert het flamingokuiken al dapper op één pootje te staan, net als de ouders. Maar dat blijft nog even oefenen.”



Nu de winter voor de deur staat, hoopt de dierentuin dat het kuiken zich gezond verder ontwikkelt. ,,Dat het jong al zo ondernemend is, is een goed teken”, vertelt drost. ,,Het kuiken heeft inmiddels zelfs gezelschap gekregen van andere flamingojongen die uit het ei zijn gekropen.”