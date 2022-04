Fleur (24) boekte een ticket en reist nu in haar eentje door Mexico: ‘Iedereen zou dit moeten proberen’

Was je al lang van plan om te reizen?

,,Ik had al heel lang het plan om naar Australië te gaan. Nadat ik mijn studie hotel en eventmanagement had afgerond, ben ik gaan sparen. Maar ja: toen kwam corona. Ik ben blijven werken en wachten, maar ineens was het twee jaar later. Een aantal landen ging laatst weer open voor toeristen. Helaas niet Australië, maar wel Costa Rica. Ik heb een ticket geboekt en ben in januari vertrokken. Ik begon in Costa Rica, ging vervolgens naar Guatemala en reis nu door Mexico.”