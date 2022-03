Flink doortrappen: Burgemeester Bolsius fietst bijna 70 kilometer langs alle stembureaus in Amersfoort

Hoe gaat het?

,,Het gaat goed. Het is nu 16.30 uur en ik ben in Nieuwland, halverwege de fietstocht. Hierna gaan we Hoogland weer in en dan door naar Vathorst. In totaal leg ik bijna 70 kilometer af langs de ruim 77 stemlocaties, waarin ruim 100 stembureaus zijn gevestigd. Het is voor ieder stembureau een verrassing hoe laat ik kom. Het is een gezellige dag gevuld met flitsbezoeken en ontmoetingen. Ik fiets de komende uren nog verder tot aan de uitslag om 21.30 uur in de Prodentfabriek.”