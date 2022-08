Flinke boetes voor jongen die zonder rijbewijs op deelscooter door Amersfoort rijdt

Let op! Gewijzigde openings­tij­den bij coronatest en vaccinatie­lo­ca­ties in Amersfoort

Opletten geblazen voor mensen in de regio Amersfoort die een coronatest of vaccinatie nodig hebben. De coronatest- en vaccinatielocaties in Amersfoort zijn de komende week op andere tijden geopend vanwege de hitte.

10 augustus