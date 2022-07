Flinke file op A1 na ongeluk met drie auto’s

Water om plas en poep weg te spoelen waardeloos? In Amersfoort verwarmen ze er straks duizenden huizen mee

Nu gaat afvalwater van wc, douche of regenpijp na zuivering nog zó de Eem in. Maar straks halen ze bij de rioolzuivering op Isselt éérst warmte uit het rioolwater. Hiermee moeten 2300 tot zevenduizend huizen in Amersfoort duurzaam worden verwarmd. Bijkomend voordeel: hierdoor hoeft er minder biomassa te worden gestookt, waarover in de politiek veel gedoe is.

