Flinke schade bij botsing tussen twee auto’s op rotonde Vrouwenpolder in Amersfoort

Gebouw Basis­school De Holm zou transforme­ren in 7 woningen, maar moet toch nog een jaar school blijven

Het voormalige schoolgebouw van basisschool De Holm aan de Lingewijk in Leusden blijft langer in gebruik dan van tevoren verwacht. Het gebouw zou begin 2023 ruimte maken voor zeven woningen, maar door een onverwachte leerlingengroei is het gebouw nog minimaal een jaar nodig als basisschool.

24 augustus