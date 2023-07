Floor Jansen zegt na inzinking concert Soestdijk op laatste moment af

Floor Jansen (42) heeft dinsdag haar optredens bij Royal Park Live van komende donderdag en Caprera in Bloemendaal (zaterdag) afgezegd. De zangeres is zwanger en moet zichzelf in acht nemen nadat ze drie weken geleden in Finland was ingestort en in het ziekenhuis belandde.