Fontein uitgezet: angst dat hij anders vernevelde blauwalg verspreidt

UPDATE Nieuwe zendmast van KPN in Park Randen­broek vat vlam: politie gaat uit van brandstich­ting

Bij de zendmast van KPN in Park Randenbroek in Amersfoort heeft vanmorgen rond 4.30 uur brand gewoed. De brandweer werd opgeroepen en had het vuur snel onder controle. Later in de middag meldde de politie uit te gaan van brandstichting.

4 augustus