Fors bezuinigen op nieuw stadhuis dat 10 miljoen duurder wordt, kost juist méér: ‘Vertraging is duur’

Hoe het nieuwe stadhuis van Amersfoort (118 miljoen) een hoofdpijn­dos­sier werd: ‘Dit is niet uit te leggen’

Eindeloze politieke discussie, steeds hogere eisen en uit de pan gierende kosten. De komst van het nieuwe stadhuis van Amersfoort, waar dinsdag een fel debat over wordt verwacht, is uitgegroeid tot een gigantisch hoofdpijndossier. De kosten: inmiddels 118 miljoen euro. Hoe zijn we hier beland en hoe nu verder? ,,Dit kan zomaar eindigen op 150 miljoen euro.’’

26 september