Forse botsing tussen scooter en fietser in Scherpenzeel: twee gewonden

Koperen kunstwerk van stadsmuur in Amersfoort gestolen: ‘Ze wisten precies wat ze deden’

Wie haalt het in zijn hoofd een kunstwerk zó minitieus te ontvlechten, alleen om er geld mee op te strijken voor het koper? Het is de vraag die Henk van den Bosch van kunstroute Up Amersfoort maar niet loslaat. ‘Ze wisten precíes wat ze aan het doen waren.”

16 augustus