Forse schade na botsing tussen twee auto's op afrit A28

Deze mannen besturen modelvlieg­tui­gen: ‘Met een spoorbaan zit je op zolder, wij gaan naar buiten’

17 augustus ,,Kijk uit voor de fotograaf, er staat een behoorlijke wind.” Een overbodige waarschuwing misschien, want Cees Wouda staat op redelijke afstand terwijl een modelzweefvliegtuig in de polder van Soest met een zoevend geluid het luchtruim kiest, maar het is meteen duidelijk: modelzweefvliegen is een serieuze aangelegenheid. Denk er vooral niet te lichtzinnig over. ,,Je kunt je modelvliegtuig niet uit het oog verliezen”, zegt Maarten Cornelissen, secretaris van Otto Lilienthal. ,,Iets te lang wegkijken en dat ding vliegt wel door, met alle gevolgen van dien.”