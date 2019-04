'Fort Amersfoort’ klaar om koning te verwelkomen: 2300 dranghekken in de stad

Zou de koning ook hebben gekeken naar de zege van Mathieu van der Poel?

7:20 Zou de koning ook hebben gekeken? vroeg ik me de afgelopen week af. Willem-Alexander is een sportfanaat, zat zelfs in het Internationaal Olympisch Comité, dus ik weet zeker dat hij in elk geval had wíllen kijken. Maar ja, het was wel de eerste Pasen in hun nieuwe huis, wat zeg ik, Paleis (Huis ten Bosch). En wie weet was moeders op visite en ging de tv niet aan.