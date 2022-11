Fotograaf heeft niets te maken met ophangen hakenkruis: ‘Bedreigingen onacceptabel’

Column Deze oplossing voor stoppen van binnenstad-slo­pers vindt Jeroen briljant: ‘Misschien enige wat helpt’

Toen de bel ging om een uur of half vijf in de nacht, piekerde vriend Cas er niet over om eruit te gaan. Hij woont nog niet zo lang in de binnenstad, maar is al wel gewend aan het uitgaanspubliek. Maar toen de bel maar bleef gaan, keek hij toch maar eens uit het raam. Hij schrok zich rot. Alsof er een wervelstorm door de straat was gegaan. Tientallen fietsen lagen bezaaid over een groot deel van de Krommestraat.

5 november