Fotograaf, videokunstenaar en uitvinder: Matt Bosma was de Willie Wortel van de Amersfoortse fotografie

Wie thuis is in de Amersfoortse musea, kreeg een schok, begin dit jaar. Naast een indrukwekkend kunstwerk in het Rietveldpaviljoen was te lezen over de maker: ‘Op 14 januari j.l. overleed onze trouwe bezoeker, collega en vriend Matt Bosma.’ Het bordje vermeldde ook dat Matt dit werk had gemaakt voor de expositie ‘Het feest van de verbeelding’.