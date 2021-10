Foutje bedankt! Vertraging door te dikke betonvloer onder nieuwe fietstunnel tussen Amersfoort en Nijkerk

Eind 2019 begonnen de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de 36 meter lange tunnelbak en in september 2021 had het project klaar moeten zijn. Maar onlangs bleek dat er een fout was gemaakt bij de aanleg van het betondek en is het werk stilgelegd. ,,Het betondek bleek te dik te zijn gestort en ook de rand voldeed niet aan het ontwerp”, zegt gemeentewoordvoerder Brugt Groeneveld. ,,Het is anders gegaan dan we hadden verwacht. Dat is vervelend. Waarschijnlijk leidt dit tot twee maanden vertraging.”