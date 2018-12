Frans Bauer en Iris Hond zorgen voor onvergetelijk kerstdiner voor ouderen

Gemeente: ‘Gemeten waarden styreen in Achterveld wijken niet af’

20:46 In de partij zand van afvalbedrijf Vink die is gebruikt in de Achterveldse nieuwbouwwijk Groot Agteveld, zijn chemische bestrijdingsmiddelen en een licht verhoogde concentratie tetrachlooretheen aangetroffen. Verwacht werd dat het giftige middel styreen zou worden gevonden, maar dat is in zeer geringe mate gemeten. Volgens de gemeente Leusden zijn de gemeten waarden aan styreen vergelijkbaar met grond in andere woonwijken.