Frontale botsing op kruising in Nijkerk

column Ik mis het zoeken naar de juweeltjes in de platenzaak

12 april Het was alweer lang geleden, maar laatst was ik weer even in een platenzaak. In Velvet uiteraard, het is immers de enige nog in Amersfoort, aan het Havik. De winkel is de uitgekomen droom van Martijn, die er zijn ziel en zaligheid in legt.