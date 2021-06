Gabbermuziek, een hoofdrolspeler die niet zingt: in musical over Johan Cruijff gaan alle regels overboord

Siem (52) had ‘nooit iets gemerkt’ van wietkelder onder zijn zaak: zelfs de geurstok­jes vielen hem niet op

10 juni Met dieven vang je dieven. Het lijkt van toepassing op de 52-jarige eigenaar van een meubelzaak in Amersfoort die deze week moest opdraven bij de rechtbank. Want hadden criminele concurrenten de plantage in de kelder onder zijn winkel niet leeggeroofd, dan had ook het gezag er geen lucht van gekregen en was hij vrijuit gegaan.