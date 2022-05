Gasleiding met flinke uitstroom geraakt in Barneveld

Amersfoort betaalde beroerd voor huishoude­lij­ke hulp. Gevolg? Bedrijven leverden te weinig hulp

Amersfoort betaalde de afgelopen jaren zo’n laag tarief voor huishoudelijke hulp, dat zorgorganisaties minder uren leverden dan was afgesproken. Terwijl Amersfoort per cliënt voor gemiddeld 2,5 uur hulp per week betaalde, werd er 2 uur geleverd.

11 mei