Gaslek bij werkzaamheden in Nijkerk

Burgemees­ter Röell serveert ontbijt aan schoolkin­de­ren in raadszaal Baarn

13:05 Burgemeester Mark Röell heeft vanochtend in de raadszaal in Baarn groep 7 van de Guide de Brés-school op een ontbijtje getrakteerd. Het bijzondere ontbijt werd gehouden in het kader van het Nationaal Schoolontbijt, dat dit jaar voor de zestiende keer gehouden werd.