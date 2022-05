Gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen, krijgen binnenkort bezoek van de gemeente

Hoe gaat het? Welke begeleiding of ondersteuning is er nog nodig? Dat wil de gemeente Amersfoort weten van de tientallen gastgezinnen die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Binnenkort komen afgevaardigden van de gemeente op huisbezoek.

Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, verblijven er honderden vluchtelingen in Amersfoort. In totaal 394 mensen huizen nu in de twee opvanglocaties aan de Zonnehof en de Plotterweg. Tientallen anderen zijn verspreid over gastgezinnen.

Gastgezinnen kunnen altijd aan de bel trekken als ze vragen hebben of tegen problemen aanlopen, benadrukt het college van Amersfoort in een brief aan de gemeenteraad. Maar om zeker te weten dat alles goed gaat, bereidt de gemeente huisbezoeken voor. ,,Zo kan per situatie gekeken worden hoe het gaat in het gastgezin en welke begeleiding of ondersteuning nodig is.”

Elders in het land zijn er signalen dat gastgezinnen niet altijd goed in beeld zijn. Of dat ze het eigenlijk niet langer volhouden om hun woning te delen. In Amersfoort zijn daar – voor zover bekend – nog geen signalen over.

Onderwijs

Kinderen uit Oekraïne krijgen sinds kort basisonderwijs in een schoolgebouw. Deze week kwam daar nog een tweede locatie bij: de Dr. M. van der Hoevenschool. Middelbare scholieren kunnen terecht in Leusden. Daar volgen nu bijna honderd kinderen uit Amersfoort en omstreken les. Daarnaast volgen veel kinderen online lessen met hun eigen klas uit Oekraïne.

,,We zien dat vluchtelingen uit onze stad warm worden ontvangen en begeleid, dankzij heel veel vrijwilligers en betrokken inwoners’’, vervolgt het college. Het is nu de gemeente die vraag en aanbod coördineert, maar die taak wordt binnenkort overgenomen door welzijnsorganisatie IndeBuurt033.

