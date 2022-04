Geboortenieuws: twee ringstaartmaki’s geboren in DierenPark Amersfoort (en mogelijk komen er nog meer)

Informateur Amersfoort ziet geen coalitie voor zich met ChristenUnie: ‘Dat is even slikken’

'Rode lijst’

De geboorte van de twee baby’s kan betekenen dat DierenPark Amersfoort dit seizoen nog meer jonge ringstaartmaki’s mag verwelkomen. Erg goed nieuws volgens Spies. ,,De ringstaartmaki is sinds kort toegevoegd aan de ‘rode lijst’ van International Union for Conservation of Nature. Dat betekent dat het dier officieel bedreigd is. Steeds meer bossen waarin zij leven, worden gekapt. Ook wordt er op de maki’s gejaagd voor hun vlees. We zijn daarom extra blij met de geboorte van deze ringstaartmaki’s in DierenPark Amersfoort.”