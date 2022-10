Geboren in Zuid-Korea, maar opgegroeid in Oegstgeest: drummer komt naar Amersfoort

Soest pakt ‘menstrua­tie­ar­moe­de’ aan: ‘We moeten hier écht iets aan doen’

Soest gaat ‘menstruatiearmoede’ aanpakken. In overleg met organisaties in Soest gaat de gemeente in het kader van het armoedebeleid onderzoeken of en hoe menstruatieproducten gratis kunnen worden verstrekt.

14 oktober