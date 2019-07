Gedichtenbankje in Nijkerk wordt bijna onthuld

In haar atelier aan de Nautenaseweg legt Verkaaik de laatste hand aan het bankje, een verzinkte constructie. Adem licht in en geluid proef de stad en adem uit staat er uitgesneden in een stalen, verlichte boog die aan het Gedichtenbankje vastgemaakt is. Jurling had het voltooide bankje nog niet gezien. Kenmerkende gebouwen en plaatsen als de Salentein, Appelse molen, het Tabakshuis, de watertoren, de Grote Kerk, het stoomgemaal, de Randmeren en de eierhal zijn erin verwerkt, her en der benadrukt door mozaïek. Een reflectie in staal van dit stadsgezicht markeert de onderkant van het bankje. Verkaaik wijst Jurling op de eierhal: ,,Zie je de eierhal? Daar zit ook licht in, want de kuikentjes die daar vroeger uitkwamen, zagen ook het licht. Een stukje spielerei van mij.''