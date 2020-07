Geen dode maar drie gewonden bij frontale botsing bij Nijkerkersluis

Eerder twitterde de politie dat er een dode was te betreuren, maar dat bericht werd later gecorrigeerd. ,,Er was tijdens alle hectiek sprake van een miscommunicatie. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de hulpverlening ter plaatse‘’, aldus een woordvoerder.

Door het verkeersongeluk kwam een van de auto’s op zijn kant terecht. Een inzittende is daarbij bekneld geraakt. Brandweerlieden proberen de inzittende uit de auto te halen. Passerende automobilisten verleenden hulp. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.



De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht en roept getuigen op zich te melden. De N301 was in beide richtingen volledig afgesloten, inmiddels is de weg in de richting van Nijkerk weer open.