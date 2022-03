Geen eieren met Pasen? Oorlog in Oekraïne directe bedreiging voor pluimveehouders

Bunscho­ters hebben eindelijk hun geliefde Viskunst­werk terug nadat gemeente ‘m zat was

Het door bewoners zo geliefde Viskunstwerk in Bunschoten is terug. Jarenlang prijkte de kleurrijke vissen op de rotonde van de Oostelijke Randweg, tot het in 2020 plotseling van de gemeente moest verdwijnen. Zaterdag kreeg het een nieuwe plek bij woon-zorginstelling De Haven.

13 maart