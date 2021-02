Geen extra ambulanceposten in omgeving van Nijkerk om aanrijtijden te verbeteren

Er komen geen extra ambulanceposten in de omgeving van Nijkerk om de aanrijtijden in de gemeente te verbeteren. Dat meldt het college vrijdagochtend aan de gemeenteraad.

Uit gesprekken met Ambulancezorg Gelderland-Midden is gebleken dat de gemeente nog altijd het meest gebaat is bij een ‘zo lang’ en ‘zo vaak’ mogelijke bezetting van de huidige post in Terschuur.

Begin vorig jaar bleek dat de ambulance vaak te laat is bij een spoedoproep in Nijkerk. In 88 procent van de gevallen arriveerde de ambulance binnen vijftien minuten bij een melding in de Gelderse gemeente. De landelijke norm is 95 procent.

Het college onderzocht met Ambulancezorg Gelderland-Midden drie mogelijke locaties om de aanrijtijden in Nijkerk te verbeteren. Het ging om een plek in Nijkerk, Driedorp en Zwartebroek. Na verschillende overleggen hebben de partijen geconcludeerd dat een ambulancepost op die locaties ten koste zou gaan van de ambulancebezetting in de regio.

Ambulancezorg Gelderland-Midden voert wel nieuwe maatregelen om de aanrijtijden in Nijkerk te verbeteren. Zo worden het aantal ambulancediensten in de regio vergroot en stuurt de meldkamer eerder een ambulance op pad als de melding uit Nijkerk komt. Daarmee is een prestatienorm van 90 procent ‘binnen handbereik’.

