Geen Femke Bol-effect op ledental, maar Altis hoopt op ander vlak te profiteren: ‘Dromen van trainingshal’

Zorgeloos wonen in een nazigebouw in Soester­berg? Vergeet het maar, het kan nog jaren duren

Wie had gedacht nog maar een jaartje te hoeven wachten op een woning in of naast het Officierscasino in Soesterberg, heeft pech. Het kan wel tot 2026 duren. Het sinistere zwarte pand, in 1941 gebouwd door de nazi’s, staat al leeg sinds 2018.