Geen gezelligheid, maar wel een warme hap; chauffeurs blijven komen bij De Tweede Steeg

Slachtof­fer steekpar­tij Leusden vocht vergeefs voor haar leven: ‘Ze zei zelf nog waar de handdoeken lagen om het bloed te stelpen’

27 maart De vrouw die donderdagmiddag werd neergestoken in een flat aan de Larikslaan in Leusden is afgelopen nacht overleden aan haar verwondingen. Een medebewoonster zag de vrouw luttele momenten na het steekincident liggen op de overloop met drie bloedende wonden in haar buikstreek.