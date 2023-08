Geen jochie van 15, maar vrouw van 73 betrapt op winkeldiefstal (en dat was niet voor het eerst)

Geweigerd worden door je beperking: mag dat zomaar? (en dit kan je doen als het gebeurt)

Het verhaal van Gerard Hilhorst (64) uit Hoogland deed afgelopen weekend behoorlijk wat stof opwaaien. Hij werd geweigerd door touroperator OAD omdat zijn hulpmiddel, waar hij van afhankelijk is vanwege zijn groeistoornis, niet mee in de bus mocht. Maar wat doe je in zo’n situatie? Waar moet je met je klacht heen? En mag het eigenlijk wel?