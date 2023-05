Geen speler van PSV of Ajax, maar deze amateurvoetballer is topscorer van het KNVB-bekertoernooi

Na jaren hopen krijgt schoonva­der van Wijnand (82) eeuwige grafrust: ‘Eindelijk erkenning voor het leed’

Na ruim twee jaar hopen, is de kogel door de kerk. Als het aan het stadsbestuur ligt krijgen de in Amersfoort begraven Molukse marinemannen en KNIL-militairen, die na de oorlog in Nederlands-Indië noodgedwongen naar Nederland kwamen, eeuwige grafrust. ,,Eindelijk, hier hebben we al die tijd naar uitgekeken.”