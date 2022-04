Geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn: NS zet bussen in

Ruben (18) is de allerbeste metselaar van het land, en mag dit najaar daarom naar... Shanghai: ‘Dat zou tof zijn!’

Of een muurtje strak en keurig metselen lastig is? Voor de 18-jarige Ruben in ieder geval niet. Hij verliet afgelopen vrijdag de wedstrijd van WorldSkills Netherlands met een gouden medaille. Ruim 2.500 bezoekers mochten in de Jaarbeurs aanschouwen hoe hij het perfecte muurtje creërde.

