Gek op je huisdier, maar niet meer in staat om er alleen voor te zorgen? Vraag naar dierenbuddy’s stijgt enorm

Het kleine Terschuur wordt groot en dat is te danken aan Gert (85): ‘Het goedkoop­ste huis kost 7 ton’

Het is een vertederend tafereeltje, die vijf alpaca’s in het perkje voor de bungalow van Gert van Putten in Terschuur. Wel wat anders dan het pluimveebedrijf met 200.000 kippen dat hier tot voor kort huisde. Hij deed het van de hand, om plaats te maken voor een nieuwe wijk met 160 woningen. Daarmee groeit het dorp in één klap met zo'n 30 procent. ‘Er is een groot gebrek aan starterswoningen’.

3 april