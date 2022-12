Gekantelde camper zorgt voor ruim uur vertraging op A1 richting Barneveld, file loopt op

Man (28) uit Scherpen­zeel aangehou­den op verdenking van in brand steken woning

Een 28-jarige man uit Scherpenzeel is aangehouden op verdenking van brandstichting aan de Stationsweg in het dorp. Vrijdagmiddag brak bij een woning in die straat brand uit. Korte daarop meldde de verdachte zich bij de handhavers.

10 december