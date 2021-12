Gekke recordpoging van ultrafitte Arnold (72) gelukt: zo vaak ‘plankte’ hij met een winkelwagentje

In de laad- en losruimte van de Albert Heijn in Woudenberg voltooide hij zijn missie. Van te voren had hij echt wel een getal in zijn hoofd, maar dat het hem dertig keer zou lukken, dat had hij niet durven dromen. ,,Mijn vorige persoonlijk record stond op 18 keer, dus het leek me mooi als ik de 25 zou halen. Het ging echt geweldig. Ik heb de dertig gehaald, dus ik ben bijzonder tevreden! En ik heb totaal geen last van mijn rug.”

,,De eerste tien keer zat ik nog niet in de flow en was mijn ademhaling onregelmatig. Daarna voelde ik rust en ging ik lekker door op adrenaline. Op een gegeven moment merk je de verzuring, dus de laatste paar keer kwam er toch wel wat gekreun bij’’, geeft de fitte boksleraar toe.

Door de knieën

Want dat het echt niet makkelijk is, bewees een enkeling uit het toegestroomde publiek wel na afloop van de recordpoging. ,,Er waren wat kinderen bij en zelfs een paar volwassenen die het ook wel even wilden proberen. Iedereen zakte de eerste keer meteen door de knieën.”

Arnold Keller deed het: dertig keer planken met een winkelkarretje.

Arnold, die vaker het nieuws haalde met gekke recordpogingen, koppelde ook dit keer een goed doel aan zijn daad. De teller staat nu op een kleine 2000 euro die hij schenkt aan stichting Kika. ,,Ik laat de actie tot het eind van de week doorlopen en laat het dan aan de stichting weten.”

Zijn nieuwe persoonlijke record komt naast alle andere records die hij behaald heeft in het sporthok achter zijn huis te hangen. Daar is hij morgen zonder twijfel weer te vinden, want een rustdagje, daar doet Keller niet aan. ,,Ik ga gewoon weer even een uurtje mijn sportstudio in om af te trainen.”

