Geld-ligt-niet-op-straatwandeling door Amersfoort richt aandacht op jongeren in armoede

Organisaties op het gebied van armoedebestrijding presenteren zich met creatieve, kunstzinnige posters die in etalages en achter ramen zijn opgehangen tijdens de Geld-ligt-niet-op-straatwandeling door het centrum van Amersfoort. De wandeling, waaraan iedereen kan meedoen, wordt maandag 17 oktober om 18.00 uur afgetrapt bij de Onze Lieve Vrouwetoren aan het Onze Lieve Vrouwekerkhof. De kunstwerken blijven tot 1 november in de binnenstad hangen.

Meteen na de wandeling begint om 20.00 uur de voorstelling (On)Schuld in theater De Lieve Vrouw. Deze korte voorstelling, gebaseerd op ervaringsverhalen van jongeren, is ook los van de wandeling te bezoeken. Studio 52nd geeft met de voorstelling een kijkje in het hoofd van iemand met schulden. Jongeren die in armoede opgroeien, hielpen met het schrijven van de tekst. Pact Sam Sam is een organisatie in Amersfoort die initiatieven op het gebied van armoede bundelt.