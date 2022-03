Geldersch Landschap gaat landgoed Groot Otelaar beheren

Bij de omvorming tot natuurgebied zijn de historisch gegroeide landschappelijke kenmerken behouden en waar mogelijk versterkt of hersteld. Er is circa zes hectare nieuw bos (24.000 bomen) aangeplant. Ongeveer een derde van het terrein bestaat uit open weidelandschap (bloemrijk grasland). Het landgoed is op wandelpaden toegankelijk voor bezoekers.

Het Paradijs

Groot Otelaar grenst aan natuurgebied Klein Bylaer in de buurtschap Kallenbroek, dat al bij Geldersch Landschap in bezit is. ,,Dat is een voordeel voor de natuur: we kunnen beide landgoederen in samenhang onderhouden”, aldus de natuurbeheerder. Klein Bylaer is onderdeel van een groter natuurgebied dat bekend staat als Het Paradijs. Geldersch Landschap beheert in Barneveld ook landgoed Schaffelaar.