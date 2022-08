Gelukt! Huwelijksaankondiging ‘Wout en Marjo’ in beeld bij Vuelta: ‘Als mensen het maar niet weghalen’

Rechter stelt minister in het gelijk: Amersfoort­se Zeliha (55) mag worden uitgezet naar Turkije

De Amersfoortse Zeliha E. mag tóch worden uitgeleverd aan Turkije vanwege haar mogelijke betrokkenheid bij de smokkel van 83 kilo heroïne die in 2006 in beslag is genomen. Dat heeft de rechter vrijdag besloten. Alle bezwaren van de verdachte zijn van de hand gewezen, zo ook dat de uitlevering van de 55-jarige Koerdische vrouw politiek gemotiveerd zou zijn.

20 augustus