Gemeente belt zich suf voor vervangers; stembureaus zwaar onderbezet door corona-afzeggingen

,,We proberen met man en macht te voorkomen dat er stembureaus niet open kunnen. Dat zou wel echt het laatste zijn wat we doen”, zegt gemeentewoordvoerder Sonja van Beek.

Afgelopen zondag deed de gemeente ook al een oproep voor stembureau-medewerkers. Daar werd volgens Van Beek goed op gereageerd, maar het blijft afzeggingen regelen. ,,Corona. Dat is echt de redenen”, aldus Van Beek ,,We hadden schaduwlijsten met reservekandidaten, maar voor de woensdag kunnen we daar niet meer uit putten. Zodra er weer een afmelding binnen komt, gaat het verkiezingsteam bellen om mensen die zich alsnog hebben opgegeven proberen te matchen.”

Shifts

De gemeente zoekt zowel mensen die voorzitter willen zijn van een stembureau, leden van stembureaus om stempassen en identiteitsbewijzen te controleren, als ook stemmentellers. Medewerkers worden ingedeeld in shifts. ,,Het is belangrijk en secuur werk. Dan kun je niet steeds maar wisselingen hebben. Iedereen krijgt ook nog goede instructie mee”, aldus Van Beek.

Tegen vier uur, was het tekort van 50 medewerkers teruggebracht tot drie. Maar dat is volgens de gemeente nog zeker niet safe. Er is immers geen reservelijst meer. En de verwachting is dat ook de komende uren nog mensen afbellen omdat ze coronaklachten krijgen. Zelfs morgenochtend zou dat nog kunnen. ,,Daarom kunnen mensen zich nog steeds melden. Als gemeente zijn we iedereen echt heel dankbaar die op het allerlaatste moment wil bijspringen. Dat doet ons echt goed.”